Рестайлинг 7-местной Creta откладывается: Hyundai не успевает

В 2021 году компания Hyundai презентовала удлиненную версию модели Creta. Популярному «паркетнику» с замысловатым именем Alcazar растянули колесную базу, кузов, а также добавили третий ряд сидений, а затем отправили в продажу в страны Азии и Африки (там машину прозвали Grand Creta).