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Анатомия бизнеса

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Методы выстраивания дорожной карты для реализации своих целей и планов

Почему важно планировать? Многие люди мечтают о больших достижениях, но часто сталкиваются с проблемой: с чего начать? Как довести задуманное до конца? Без чёткого плана желания остаются просто мечтами, а жизнь проходит в хаотичном движении.

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