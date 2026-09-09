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Спорт Уик-Энд

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Радимов: «Динамо» переварило сумасшедшие нагрузки межсезонья и теперь с ним придется считаться. А Карседо в «Спартаке» наворотил с заменами

Радимов: «Динамо» переварило сумасшедшие нагрузки межсезонья и теперь с ним придется считаться. А Карседо в «Спартаке» наворотил с заменами

«А почему, собственно, «Динамо» должно проиграть «Спартаку»? - задается вопросом бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов.

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