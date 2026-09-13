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Россияне на 18% чаще оставляли чаевые в этом году

Россияне на 18% чаще оставляли чаевые в этом году

В январе — июле россияне оставляли чаевые на 18% чаще, чем за тот же период прошлого года. Как рассказал в интервью РИА Новости глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков, число выданных чаевых выросло год к году на 18%.

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