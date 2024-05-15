В СБУ придумали «серию терактов от ГРУ»: украинцам нужно быть бдительными при посещении ТЦ и супермаркетов

На фоне провала на Харьковском фронте и неоптимистичных прогнозов в целом в ЦИПСО засуетились и начали строчить «оправдательные» публикации, ссылаясь на СБУ, по серии терактов, которые спецслужбы РФ якобы готовили в Киеве и которые силами украинского карательного ведомства якобы удалось успешно предотвратить.