В СБУ придумали «серию терактов от ГРУ»: украинцам нужно быть бдительными при посещении ТЦ и супермаркетов

На фоне провала на Харьковском фронте и неоптимистичных прогнозов в целом в ЦИПСО засуетились и начали строчить «оправдательные» публикации, ссылаясь на СБУ, по серии терактов, которые спецслужбы РФ якобы готовили в Киеве и которые силами украинского карательного ведомства якобы удалось успешно предотвратить.
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