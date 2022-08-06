TVcenter.ru

497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Довыпендривается , любитель бабушек.Кризис жанра? Гал...
  • Жаксылык Шахупов
    Люди озверели от сегодняшней жизни«Накормила я их э...
  • Носов Андрей Юрьевич
    А сколько полезного и необходимого сделала Ксения для нашей страны - не то, что всякие инженеры и академики😁. Один Д...Сын Ксении Собчак...

Участница шоу “Поле чудес” вогнала в краску пожилого Якубовича

Участница шоу “Поле чудес” вогнала в краску пожилого Якубовича

Леонид Якубович. Фото 1tv.ru ВиталийТакого поворота явно не ожидал никто! В июле бессменный ведущий капитал-шоу “Поле чудес” отпраздновал свое 77-летие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх