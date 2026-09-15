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Царьград

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Реактивный монстр: Politico раскрыло, как новинка Кремля за секунды пробивает купол Киева

Реактивный монстр: Politico раскрыло, как новинка Кремля за секунды пробивает купол Киева

Россия оснащает ударные дроны «Герань» турбореактивными двигателями, а новая «Герань-5» разгоняется до 600 км/ч.

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