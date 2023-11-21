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Уралвагонзавод почти вдвое сократил выпуск грузовых вагонов

Уралвагонзавод почти вдвое сократил выпуск грузовых вагонов

Падение производства гражданской продукции связано выполнением гособоронзаказа Падение производства гражданской продукции связано выполнением гособоронзаказа Производство упало на 47,8%, до 7200 единиц, а доля предприятия на рынке снизилась с 21,9% до 14,4%.

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