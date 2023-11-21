Уралвагонзавод почти вдвое сократил выпуск грузовых вагонов

Падение производства гражданской продукции связано выполнением гособоронзаказа Падение производства гражданской продукции связано выполнением гособоронзаказа Производство упало на 47,8%, до 7200 единиц, а доля предприятия на рынке снизилась с 21,9% до 14,4%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии