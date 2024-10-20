Игорь Ткаченко: Друзья!. Поздравляю вас с Днем отца, который уже четвертый год официально отмечается в России в третье...

Друзья!Поздравляю вас с Днем отца, который уже четвертый год официально отмечается в России в третье воскресенье октября!Глава семьи не только обеспечивает материальные блага для своих близких, но и служит надежной опорой и достойным примером для детей.
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