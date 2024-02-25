Поклонники подозревают, что Фёдор Бондарчук разводится с Паулиной Андреевой

Ходят слухи, что Фёдор Бондарчук расстаётся со своей второй женой Паулиной Андреевой. На недавних светских премьерах 56-летний режиссёр появился не только в одиночку, но и без обручального кольца, которое раньше никогда не снимал.
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