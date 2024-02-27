«Стремительный танковый удар»: ВС России прорывают линию обороны ВСУ за Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении: ВС России продвигаются в Красном и окрестностях, закрепившись на восточной окраине села.