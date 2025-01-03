Юрист предупредил о росте с 1 января пошлин за расторжение брака

Государственная пошлина за расторжение брака с 1 января выросла почти в восемь раз. Теперь семейные пары, желающие развестись, будут платить вместо 650 рублей 5 тысяч, рассказал РИА Новости юрист Александр Хаминский.
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