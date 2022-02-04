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РБК: Минэкономразвития готовит поправки об упрощении ликвидации недействующего бизнеса

РБК: Минэкономразвития готовит поправки об упрощении ликвидации недействующего бизнеса

Минэкономразвития совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) обсуждает проект поправок в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые упростят процедуру ликвидации недействующего бизнеса.

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