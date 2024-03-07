Гендиректор МАГАТЭ заявил Путину о готовности обсуждать «чувствительные» вопросы

Гросси ценит то, что у него есть такая возможность. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что готов обсуждать «чувствительные» вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным.
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