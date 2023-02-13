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Жумагулов о конкуренции с Морозовым: «До 2019 года постоянно с ним рубились, потом переключились на молодежь»

Жалгас Жумагулов в интервью «Вестник ММА» рассказал о конкуренции с Сергеем Морозовым: «У нас постоянно братская конкуренция, где-то я пойду вперед, где-то он, у каждого свои сильные стороны.

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