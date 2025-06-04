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Рогов отреагировал на попытку Украины атаковать Крымский мост

Рогов отреагировал на попытку Украины атаковать Крымский мост

Украина, попытавшись атаковать Крымский мост, совершила акт терроризма. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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