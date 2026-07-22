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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маттеус о «Золотом мяче»: «Не верю, что Родри снова выиграет, и удивлюсь, если его получит Мбаппе. Вижу преимущество у Дембеле, который снова выиграл ЛЧ с «ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался о борьбе за «Золотой мяч». «Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира.

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