Ольга Абрамова: верить в детей – это очень важно

Ижевск. Удмуртия. В 2026 году выпускники Удмуртии получили 86 стобалльных результатов на ЕГЭ. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова на торжественных мероприятиях, посвящённых Дню учителя.
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