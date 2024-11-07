Неcколько лет нaзaд я летел одним из регулярных рейcов в Роccию. Это был ничем не примечaтельный день.
Ох уж эти русские!..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Петрова
Да ладно, сразу посадили бы самолет и где они взлетели..
Ответить
15 час.
Елена Хараничева
Быстро сказка закончилась...
Ответить
7 час.
владимир коверко
в 1976 летел в харьков, один из 4-ёх моторов загорелся, ему перекрыли топливо , он перестал дымить и самолёт долетел до харькова...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии