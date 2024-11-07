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Свежие комментарии

  • владимир коверко
    в 1976 летел в харьков, один из 4-ёх моторов загорелся, ему перекрыли топливо , он перестал дымить и самолёт долетел ...Ох уж эти русские!..
  • Елена Хараничева
    Быстро сказка закончилась...Ох уж эти русские!..
  • Виктория Иванова
    Да уж! На западе, уже давно, внушили всем жирным, что они, очень, красивые, вот они и жирнеют до 300 кг. и выше. Крас...Жирная!

Ох уж эти русские!..

Ох уж эти русские!..

Неcколько лет нaзaд я летел одним из регулярных рейcов в Роccию. Это был ничем не примечaтельный день.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Да ладно, сразу посадили бы самолет и где они взлетели..
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15 час.
Елена Хараничева
Быстро сказка закончилась...
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7 час.
владимир коверко
в 1976 летел в харьков, один из 4-ёх моторов загорелся, ему перекрыли топливо , он перестал дымить и самолёт долетел до харькова...
Ответить
7 час.

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