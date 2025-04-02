Минус 3: Александр Овечкин еще сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки Капитан "Вашингтон Кэпиталз"

Александр Овечкин забросил свою 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым уменьшив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до трех шайб.