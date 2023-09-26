Россиян защитят от неправомерной невыплаты зарплаты

Известия/Сергей Лантюхов В министерстве труда и социальной защиты предложили обязать работодателей платить компенсацию за задержку зарплаты не только если ее не выплатили выплатили, но и в том случае, если компания попыталась и вовсе не начислить ее сотруднику.