Россиян защитят от неправомерной невыплаты зарплаты

Известия/Сергей Лантюхов В министерстве труда и социальной защиты предложили обязать работодателей платить компенсацию за задержку зарплаты не только если ее не выплатили выплатили, но и в том случае, если компания попыталась и вовсе не начислить ее сотруднику.
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