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Царьград

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Озарил небо в ночь на 13 октября: челябинцы заметили загадочный светящийся объект

Озарил небо в ночь на 13 октября: челябинцы заметили загадочный светящийся объект

Жители Челябинска и окрестностей заметили в небе загадочный светящийся объект. Небо озарилось вспышкой в ночь с 12 на 13 октября.

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