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Папа сможет: при каких условиях нужно выплачивать отцовский капитал

Папа сможет: при каких условиях нужно выплачивать отцовский капитал

Наступающий 2024 год объявлен в стране Годом семьи. В упреждение календарного события Владимир Путин на прошедшем Совете по стратегическому развитию и нацпроектам поручил оперативно узаконить единый статус многодетной семьи.

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