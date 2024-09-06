Обыкновенный щитомордник: Одним укусом валит лошадь. Самая ядовитая змея России

Один из важных плюсов жизни в России — дефицит ядовитых тварей. На большей части территории у нас есть лишь кусачие, но безвредные комары, пчелы с осами и парочка змей, самая опасная из которых вызывает разве что кратковременную дурноту.
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