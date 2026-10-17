❗️⚡️ВВС США готовятся к применению тяжелых УАБ GBU-43/B MOAB по стратегическим важным объектам Ирана, в ключая энергообъекты В экспертном сообществе при анализе потенциала стратегических ударов по заглубленным объектам Ирана часто возникает дискуссия о выборе между фугасной GBU-43/B MOAB и специализированной противобункерной GBU-57/B MOP (Massive Ordnance Penetrator).