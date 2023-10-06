Отец Бритни Спирс попал в больницу с тяжелой инфекцией

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми попал в больницу с тяжелой инфекцией. «Джейми страдал от тяжелой инфекции, которая потребовала хирургического вмешательства», — сообщил источник, отметив, что мужчина был госпитализирован на несколько недель в специальное инфекционное учреждение.