В автомобиле Ford Fiesta 2007 года в багажнике отсутствуют крючки для сумок. На маркетплейсе купил складные хозяйственные пластиковые крючки и прикрутил их саморезами к пластиковой обшивке багажника с двух сторон.
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