Молодежное первенство мира по самбо состоялось в Бишкеке

Завершился третий и заключительный день соревнований Молодежного первенства мира по самбо, по итогам которого с речью выступил президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков, чьи слова приводит пресс-служба организации.
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