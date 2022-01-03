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8 книг с короткими рассказами

8 книг с короткими рассказами

Подборка сборников коротких рассказов для чтения на один вечер.«Я за тебя умру», Фрэнсис Скотт Фицджеральд Прежде чем начать печататься в солидных журналах, американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд получил 122 отказа от разных издателей.

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