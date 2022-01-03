8 книг с короткими рассказами

Подборка сборников коротких рассказов для чтения на один вечер.«Я за тебя умру», Фрэнсис Скотт Фицджеральд Прежде чем начать печататься в солидных журналах, американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд получил 122 отказа от разных издателей.
Подборка сборников коротких рассказов для чтения на один вечер.«Я за тебя умру», Фрэнсис Скотт Фицджеральд Прежде чем начать печататься в солидных журналах, американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд получил 122 отказа от разных издателей.
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