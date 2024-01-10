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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве

В Тюменской области в дежурную часть МО МВД России «Тобольский» поступило заявление от предпринимателя, который пояснил, что за продажу рыбы получил в качестве оплаты пятитысячные купюры общим номиналом 2 млн рублей, имеющие признаки подделки.

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