В Тюменской области полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве

В Тюменской области в дежурную часть МО МВД России «Тобольский» поступило заявление от предпринимателя, который пояснил, что за продажу рыбы получил в качестве оплаты пятитысячные купюры общим номиналом 2 млн рублей, имеющие признаки подделки.