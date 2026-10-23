ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Число пострадавших из-за землетрясения магнитудой 7,0 в Тибетском автономном районе КНР выросло до 46 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.
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