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В Москве летом могут появиться беспилотные трамваи

В Москве летом могут появиться беспилотные трамваи

Уже этим летом на улицах Москвы могут запустить трамваи в беспилотном режиме, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в субботу, 6 апреля.

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