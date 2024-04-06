В Москве летом могут появиться беспилотные трамваи

Уже этим летом на улицах Москвы могут запустить трамваи в беспилотном режиме, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в субботу, 6 апреля.
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