Минюст РФ признал иноагентом Бориса Акунина*

Так, в реестр вошли писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), журналист Александр Минкин, автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин, а также экс-депутат городского собрания Йошкар-Олы Антон Соколов.
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