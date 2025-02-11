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Царьград

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"Никаких прорывов противника  нет": свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

"Никаких прорывов противника  нет": свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

На Покровском направлении ведутся затяжные бои. Враг не смог совершить прорыв.На Покровском направлении, в районе Красноармейска, продолжаются ожесточенные встречные бои.

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