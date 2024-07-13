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В стиле "А нас за шо?": Украинка устроила скандал после встречи с ФСБ

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Комментарии
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Александр Рыбин
Гнать в шею за свой счёт!
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1 час.
Андрей Баранов
Пусть отработают свою доставку домой хоть на лесоповале. Причем питание и охрана за их же счёт.
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1 час.
Тамара Кукушкина
А сколько уже таких живёт в нашей стране.Это же засланцы,потом будут у нас гадить.
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45 мин.

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