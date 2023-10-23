Минцифры предложило предоставить «ГосТеху» право работать с тайной информацией

«ГосТех» может стать оператором информсистем, содержащих отдельные виды охраняемых законом тайн. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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