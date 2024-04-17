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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии полицейские уличили руководителя образовательного учреждения в служебном подлоге

В Северной Осетии полицейские уличили руководителя образовательного учреждения в служебном подлоге

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия получили информацию о том, что руководитель образовательного учреждения одного из районов республики причастна к хищению бюджетных денежных средств.

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