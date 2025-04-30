Четыре столпа Запада в Африке, которые падают

Алексей Муратов. Наверняка многие заметили, что сегодня мир уже не смотрит на коллективный Запад так, как это было до 2022 года.
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