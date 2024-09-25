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Царьград

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Президент США Байден упомянул Путина с трибуны Генассамблеи ООН один раз

Президент США Байден упомянул Путина с трибуны Генассамблеи ООН один раз

Джо Байден в последний раз выступил с речью в качестве президента Соединенных Штатов Америки, в ней он один раз упомянул Владимира Путина.

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