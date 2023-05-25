Турист из России пожаловался на плохое обслуживание и мошенников в Таиланде

Российский путешественник побывал в Таиланде и раскрыл главные недостатки отдыха в этой стране. По его словам, иностранные туристы могут остаться недовольными отдыхом, а также стать жертвами мошенников.
Популярные статьи
- «Поцелуйте Байдена в макушку»: Пригожин обратился к Зеленскому из взятого Бахмута
- «Мы перестали брать пленных»: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объяснил отсутствие в Артемовске украинских военных
- «Собрать один генеральский полк»: Пригожин предложил решение задачи обеспечения рубежей обороны в Артемовске
Свежие комментарии