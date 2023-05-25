Инфореактор

1 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Интересно, а когда в России можно будет жить комфортно на пенсию?Названы восемь ст...
  • Евгений Благородный
    Надо действовать на опережение. Взять да уничтожить всю укр-рулёжку.Welt: Путин наход...
  • Михаил Васильев
    Не нравится, езжай на Украину!Отдохнувшая в Абх...

Турист из России пожаловался на плохое обслуживание и мошенников в Таиланде

Турист из России пожаловался на плохое обслуживание и мошенников в Таиланде

Российский путешественник побывал в Таиланде и раскрыл главные недостатки отдыха в этой стране. По его словам, иностранные туристы могут остаться недовольными отдыхом, а также стать жертвами мошенников.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх