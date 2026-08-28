В Котовске прошла традиционная августовская педагогическая конференция

В Котовске состоялась традиционная августовская педагогическая конференция, на которой собрались учителя, директора школ и представители городской администрации, чтобы обсудить ключевые задачи предстоящего учебного года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии