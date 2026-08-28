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Новости Тамбова

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В Котовске прошла традиционная августовская педагогическая конференция

В Котовске прошла традиционная августовская педагогическая конференция

В Котовске состоялась традиционная августовская педагогическая конференция, на которой собрались учителя, директора школ и представители городской администрации, чтобы обсудить ключевые задачи предстоящего учебного года.

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