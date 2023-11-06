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Закон и Порядок

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"Когда ты гость - но запамятовал об этом", - выходцы из Азербайджана поплатились за дерзость

"Когда ты гость - но запамятовал об этом", - выходцы из Азербайджана поплатились за дерзость

Politiki.net 81,2K подписчиков Очередная провокация, осознанная или нет судите сами - но судя по видео, которое активно распространяется по сети - гости из Азербайджана искали конфликта, и жаждали его продолжения.

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