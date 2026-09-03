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Совет по дому

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Всего 3 яйца и 3 яблока. Пирог «Мечта» из 80-х с песочным тестом и безе: рецепт, который берегли годами

Всего 3 яйца и 3 яблока. Пирог «Мечта» из 80-х с песочным тестом и безе: рецепт, который берегли годами

Домашний пирог был и остается одним из главных лакомств для многих семей. Все хозяйки готовят свой фирменный пирог по-разному.

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