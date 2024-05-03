В РФ утвердили концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года

Правительство РФ утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Предполагается создание инфраструктуры для комфортных и безопасных условий для путешествий, повышения качества услуг дорожного сервиса и доступности туристических объектов, сообщил Минтранс России 2 мая.
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