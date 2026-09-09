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Царьград

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Стоматологи советуют: чистите зубы фторидом натрия дважды в день

Стоматологи советуют: чистите зубы фторидом натрия дважды в день

Врачи рекомендуют чистить зубы дважды в день с использованием пасты на основе фторида натрия для укрепления эмали и профилактики кариеса.

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