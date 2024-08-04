В РЖД подтвердили готовность сдать в срок ВСМ Москва – Петербург

Магистраль появится в 2028 году Глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявил, что уверен в соблюдении сроков реализации первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
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