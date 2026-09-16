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Регионы России

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Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров отмечают 13 лет в браке

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров отмечают 13 лет в браке

Телеведущая Лера Кудрявцева и бывший хоккеист Игорь Макаров отметили 13-летие совместной жизни, воспитывая восьмилетнюю дочь Марию.

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