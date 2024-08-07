Врач Сухорукова: манная каша по витаминам не отличается от бутерброда с колбасой

В манной каше много калорий, а витаминов столько же, сколько в бутерброде с колбасой. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в беседе с РИА «Новости».
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