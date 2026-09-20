Ветеран СВО: «Ждем от депутатов, за которых голосуем, нужных решений для народа»

Скриншот трансляции ТНВ От депутатов, которых выбирают на текущих выборах, люди ждут верные и нужные решения.
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