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Татар-информ

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Ветеран СВО: «Ждем от депутатов, за которых голосуем, нужных решений для народа»

Ветеран СВО: «Ждем от депутатов, за которых голосуем, нужных решений для народа»

Скриншот трансляции ТНВ От депутатов, которых выбирают на текущих выборах, люди ждут верные и нужные решения.

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