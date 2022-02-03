ИА Реалист

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Макрон: Британия виновна в смерти каждого мигранта в Ла-Манше

Макрон: Британия виновна в смерти каждого мигранта в Ла-Манше

ПАРИЖ (ИА Реалист). Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить давление на британского премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы тот открыл законный путь в Великобританию для беженцев, поскольку Лондон до сих пор отказывался это делать.

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