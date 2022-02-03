Макрон: Британия виновна в смерти каждого мигранта в Ла-Манше

ПАРИЖ (ИА Реалист). Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить давление на британского премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы тот открыл законный путь в Великобританию для беженцев, поскольку Лондон до сих пор отказывался это делать.